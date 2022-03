Poetin dreigt: gaskraan dicht als klanten vanaf 1 april niet met roebels betalen

Mohamed Abrini beweert tijdens proces dat Salah Abdeslam zijn plaats innam voor aanslagen in Parijs

In het proces over de aanslagen in Parijs van november 2015 heeft beschuldigde Mohamed Abrini gezegd dat medebeschuldigde Salah Abdeslam hem vervangen heeft toen Abrini zijn plaats in het terreurcommando afstond. Zeven dagen eerder had Abrini, ook bekend als ‘de man met het hoedje’, beloofd tijdens zijn ondervraging met onthullingen te komen.

29 maart