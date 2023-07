Poetin doet president van Zimbabwe helikopter cadeau

Zoektocht naar Émile hervat: honden gespeciali­seerd in het vinden van menselijke resten en drones ingezet

Zeventien dagen na de verdwijning van de Franse peuter Émile zijn de zoekacties in en rondom het gehucht Haut-Vernet hervat. De gendarmes zetten ook honden in die gespecialiseerd zijn in het vinden van menselijke resten, ook al liggen alle pistes nog open, zo weet de Franse krant ‘Le Figaro’.