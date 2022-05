Poetin doet het tegenovergestelde van wat iedereen verwachtte: wat moeten we denken van zijn speech? Expert legt uit

Vliegtuig­je stort neer in achtertuin van huis in Houston, vier inzitten­den komen er met de schrik van af

In Houston in Texas heeft een klein vliegtuigje een noodlanding proberen maken nadat de piloot problemen met de motor opmerkte. Al bleek die poging tevergeefs, want het vliegtuigje crashte kort daarna neer in een achtertuin van een huis. Op het moment van de crash bevonden zich vier personen in het vliegtuig. Zij konden veilig weggeraken.

8 mei