Poetin degradeert ‘kroonprins’ Russisch-orthodoxe Kerk: “Hij tolereert zelfs niet meer minste onafhankelijke denken in zijn buurt”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de nummer twee van de Russisch-orthodoxe Kerk op een zijspoor gezet. Metropoliet Hilarion (55) was de gedoodverfde opvolger van patriarch Kirill (75) en zei nochtans nooit iets slechts over de invasie van Oekraïne. Hij was alleen niet enthousiast genoeg.

Hilarion was tot vorige maand aan een indrukwekkende carrière bezig binnen de Russisch-orthodoxe Kerk. Grigori Alfejev - zoals hij echt heet - volgde aanvankelijk een muziekopleiding aan enkele toonaangevende scholen in Rusland, maar gooide zijn leven helemaal om toen hij 21 was.

Toen besloot hij monnik te worden in een Russisch-orthodox klooster in Litouwen (toen nog deel van de Sovjet-Unie). Hij haalde een doctoraat in de theologie aan de gerenommeerde universiteit van Oxford, werd professor aan de universiteit van Freiburg in Zwitserland en was actief als componist. Intussen klom hij op binnen de Russisch-orthodoxe Kerk.

Polepositie

Hij werd onder meer bisschop van Wenen en Oostenrijk en was amper 44 jaar toen hij benoemd werd tot metropoliet, min of meer het equivalent van een aartsbisschop in de rooms-katholieke Kerk. Hij werd daarnaast verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van de Russisch-orthodoxe Kerk, een functie die Kirill ook vervulde voor hij patriarch werd. Het maakte dat Hilarion in polepositie zat om de 75-jarige Kirill op te volgen mocht zijn positie vrijkomen. Zijn aanpak verschilde echter enigszins van die van zijn voorganger.

Metropoliet Hilarion op een ontmoeting voor religieuze leiders in 2009.

Terwijl Kirill enthousiast de invasie van Oekraïne ophemelt en flirt met het Kremlin, stelde Hilarion zich iets omzichtiger op. Hoewel hij beschouwd wordt als een nationalist en hij de Russische inval nooit expliciet veroordeelde, riep hij wel op om te bidden dat de gevechten tussen Rusland en Oekraïne zouden stoppen.

Gedegradeerd

De wel erg bedekte kritiek kostte hem zijn baan aan de universiteit van Freiburg, wegens niet krachtdadig genoeg. En nu ook zijn positie van ‘kroonprins’ in de Russisch-orthodoxe Kerk, omdat hij volgens Kirill (en Poetin, want de Russisch-orthodoxe Kerk is een semi-officiële tak van het Poetin-regime) de oorlog in Oekraïne dan weer niet genoeg steunt. Afgelopen maand werd hij gedegradeerd tot metropoliet van Boedapest en Hongarije, een plaats met zo weinig Russisch-orthodoxe gelovigen dat het er zelfs niet op de lijst van godsdiensten staat.

Metropoliet Hilarion tijdens een ontmoeting met de paus.

Volgens de invloedrijke Amerikaanse denktank American Enterprise Institute (AEI) zegt de degradatie van Hilarion veel over de gemoedstoestand van Poetin. “Kirill toont dat Poetin geen enkele vorm van tegenspraak meer duldt, zelfs niet in de meest bedekte termen. En Poetin toont dat hij alleen de meest onderdanigen rond zich wil. Hij tolereert zelfs niet meer het minste onafhankelijke denken in zijn buurt.”

Dat is volgens het American Enterprise Institute een teken van verval. “Naar het einde van hun bewind op proberen autoritaire leiders hun grip op de macht altijd te verstevigen door iedereen uit te schakelen die hen in vraag stelt. Daardoor komen ze niet meer in contact met alternatieve zienswijzen. Het is een teken dat de dagen van het Poetin-regime geteld zijn. Maar de periode tussen de eerste tekenen van zichtbare verrotting en de ineenstorting kan nog smerig en pijnlijk zijn.”

