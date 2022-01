Poetin-criticus Navalny zit al een jaar vast: “Ik heb nergens spijt van”

“De gevangenen leven daar niet, ze bestaan gewoon”: deze psychologi­sche martelin­gen en vernederin­gen staan Navalny te wachten in berucht strafkamp

Het hoofd van Aleksei Navalny zou al kaalgeschoren moeten zijn want dat is normaal het eerste wat nieuwe gevangenen overkomt bij aankomst in IK-2 in Pokrov, een van Ruslands beruchtste strafkolonies. Contact met de buitenwereld is amper mogelijk: “Het is daar volkomen wetteloos. Ze zullen je breken. Daar gebeuren al heel lang slechte dingen.”

3 maart