Poetin-bondgenoot Kadyrov wil Duitsland binnenvallen en bezetten: "We moeten terugkeren, dit is ons territorium”

PORTRET. Ramzan Kadyrov, die voldoende kinderen heeft om er drie naar Oekraïne te sturen en voldoende macht om drie vrouwen te hebben

“Het is tijd dat ze zich tonen in een echt gevecht”, zo zegt de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov (46) over zijn zonen Achmat (16), Eli (15) en Adam (14). Hij wil dat ze in Oekraïne gaan strijden voor hetzelfde Rusland dat hun grootvader bevocht. Wie is de virulente homohater Kadyrov, de leider in laarzen van Prada gefinancierd door het Kremlin?