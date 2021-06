Poetin bezegelt Russisch vertrek uit ‘Open Skies’-verdrag

Coronacij­fers in ‘voorbeeld’ Groot-Brittannië stijgen opnieuw: “Panikeer niet, wij blijven goed bezig”

17:19 Alarmbellen in Londen: de cijfers stijgen er opnieuw, ondanks een vaccinatiecampagne in volle vaart. Versoepelingen liggen nochtans in het vooruitzicht, maar met een zorgenkind als de Indiase variant zijn Britse virologen daar nog allesbehalve zeker van. “We houden de situatie uiteraard in de gaten, maar reden tot paniek is er niet”, klinkt het hier.