Poetin beveelt verderzetting offensief na verovering Loehansk

10-jarig verkrach­tings­slacht­of­fer in de VS mag geen abortus plegen in haar staat

De zaak rond een 10-jarig slachtoffer van kinderverkrachting in de Amerikaanse staat Ohio heeft de schokkende gevolgen van de uitspraak van het Hooggerechtshof aan het licht gebracht. Het Hooggerechtshof besliste vorige maand een eind te maken aan het nationale recht op abortus. In de staat waar het meisje woonde kwam ze niet in aanmerking voor een abortus, omdat ze al 6 weken zwanger was. Daarom kon ze niet anders dan naar een andere staat reizen voor de ingreep.

10:50