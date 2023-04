Poetin beschuldigt westerse inlichtingendiensten van terroristische aanslagen in Rusland

Man van pas afgetreden Schotse premier opgepakt wegens gesjoemel bij partij SNP

De echtgenoot van de pas afgetreden Schotse premier Nicola Sturgeon, Peter Murrell, is volgens Britse media aangehouden in een onderzoek naar geld dat zou zijn verdwenen uit de kas van de Schotse Nationale Partij (SNP). Hij was directeur van het partijbureau en raakte eerder al in opspraak toen bleek dat de partijleiding had verzwegen dat het ledental in vier jaar tijd dramatisch was gedaald.