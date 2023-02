Poetin beschuldigt Westen "betrokken partij" te zijn in oorlog: “Ze hebben maar één doel: de vernietiging van de Russische federatie”

De Russische president Vladimir Poetin heeft het Westen ervan beschuldigd dat het met zijn massale wapenleveringen aan het Oekraïense leger "een betrokken partij" is geworden in het conflict.

"Ze sturen tientallen miljarden dollars aan wapens naar Oekraïne. Dat is echt een deelname", zo verklaarde Poetin zondag in een onderhoud met de Russische staatszender ‘Rossiya-1'.

"Dat betekent dat ze, hoewel indirect, betrokken partij zijn bij de misdaden van het regime in Kiev", aldus de president. Hij herhaalde dat de westerse landen "maar één doel hebben: "de vernietiging van de Russische federatie".

Intensieve gevechten

Intussen wordt er nog steeds intensief gevochten aan het front in de Donbas, in het oosten van Oekraïne. Beide partijen geven tegenstrijdige informatie over de ontwikkelingen in en rond de stad Bachmoet. Russische bronnen claimen de controle over het nabijgelegen dorp Jahidne, maar de Oekraïense generale staf houdt vol dat de aanvallen afgeslagen zijn.



De verovering van Jahidne zou voor de Russen de weg vrijmaken naar Khromove, waarlangs de bevoorrading van de Oekraïense troepen in Bachmoet loopt.

Tegenoffensief

Intussen maakt het Oekraïense leger zich klaar voor een tegenoffensief in de lente, zo bevestigde vicechef Vadim Skibitski van de militaire inlichtingendienst zondag in de kranten van de Duitse regionale mediagroep ‘Funke’. De precieze timing zal volgens hem onder meer afhankelijk zijn van de westerse wapenleveringen.

"We proberen een wig te slaan in het Russische front in het zuiden, tussen de Krim en het Russische vasteland", zei Skibitski over de militaire strategie. "Het is mogelijk dat we ook wapendepots of militair materiaal op Russisch grondgebied gaan vernietigen. Bijvoorbeeld rond de stad Belgorod, vanwaar aanvallen op Oekraïne worden gelanceerd”.

Ook Krim heroveren

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky van zijn kant zwoer zondag dat zijn land de Krim zal heroveren op de Russen. “Dit is ons land, ons volk, onze geschiedenis”, zei Zelensky in een statement.

De president had in 2020 al 26 februari uitgeroepen tot dag van verzet tegen de Russische bezetting van het schiereiland aan de Zwarte Zee dat in 2014 door Moskou werd geannexeerd. Zelensky kreeg meteen rugdekking van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder maakte opnieuw duidelijk dat Washington de annexatie nooit zal erkennen.

