Poetin beloofde geen steden aan te vallen. Maar dit gebeurt er echt in Oekraïne

Rusland valt Oekraïne binnen: wat is er aan het gebeuren? Wat zijn de reacties? Dit is alles wat we nu weten

De Russische president Vladimir Poetin heeft afgelopen nacht de gevreesde grote Russische invasie van Oekraïne gelanceerd. Enkele uren later maken de Oekraïense autoriteiten al melding van minstens vijftig dodelijke slachtoffers, onder wie ook een tiental burgers. Er vinden meerdere luchtaanvallen plaats in het land en Russische troepen vallen binnen via drie fronten: via het oosten, via de Krim en via Wit-Rusland. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een staat van beleg aangekondigd.

16:45