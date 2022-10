Poetin: “Aanvallen op Oekraïense steden zullen worden herhaald”

“In de onmiddellijke toekomst is er geen behoefte aan massale aanvallen. Op dit moment zijn er andere doelen. Daarna zullen we wel zien”, zei Poetin op een persconferentie na een regionale top in Kazachstan. Na de persconferentie klonk de president plots minder vredelievend. Zeven van de 29 doelen “werden niet beschadigd zoals gepland door het ministerie van Defensie”, zei hij. “Maar de aanvallen zullen worden herhaald.”

Poetin gaf niet aan welke doelen opnieuw het doelwit zullen worden. Bij de aanvallen van maandag kwamen ongeveer twintig mensen om het leven.

De Russische president verzekerde daarentegen dat hij “Oekraïne niet wil vernietigen”. Hij verklaarde ook dat een directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO tot een “wereldwijde ramp” zou leiden. “Ik hoop dat iedereen slim genoeg is om die stap niet te nemen”, klonk het.

Geen spijt

Poetin is bovendien niet van plan om de “gedeeltelijke” mobilisatie die hij drie weken geleden aankondigde, uit te breiden en meldde dat tot nu toe 222.000 mannen zijn gerekruteerd.

“Er is niets anders gepland. Er is geen voorstel ontvangen van het ministerie van Defensie en ik zie daartoe ook geen noodzaak in de nabije toekomst”, aldus het staatshoofd, die eraan toevoegde dat hij verwachtte dat de mobilisatie “binnen twee weken” voorbij zal zijn. Poetin gaf eveneens toe dat Rusland tegenslagen heeft geleden.

Gevraagd of hij spijt had van zijn “speciale militaire operatie”, antwoordde Poetin “nee”. “Ik wil duidelijk maken dat wat vandaag gebeurt op zijn minst onaangenaam is. Hetzelfde zou iets later zijn gebeurd, maar onder slechtere omstandigheden voor ons. We handelen dus correct en op tijd”, klonk het.

“Geen nood aan ontmoeting met Biden”

De Kremlinleider erkende voorts dat de landen van de voormalige USSR “bezorgd” zijn over het conflict in Oekraïne, na een gesprek met hun leiders tijdens de top van voormalige Sovjetrepublieken in Kazachstan. “Natuurlijk zijn de partners geïnteresseerd, maar ook bezorgd over de toekomst van de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne”, klonk het. “Maar dit heeft geen invloed op het karakter, de kwaliteit en de diepgang van de betrekkingen van Rusland met deze landen.”

Tot slot zei Poetin dat hij het nut niet inziet van gesprekken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden, zelfs niet in het kader van de G20-top. “Ik zie de noodzaak niet, er is op dit moment geen platform voor onderhandelingen”, zei hij. De Russische president heeft naar eigen zeggen ook nog niet besloten of hij de voor november geplande top in Bali zal bijwonen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Gaan Biden en Poetin in gesprek?