Poederbrieven bij twee vestigingen van DPG Media en ziekenhuis in Nederland

RECENSIE. 'Een beloofd land', de memoires van Barack Obama: prettig, een president die kritisch naar zichzelf kijkt

7:02 Barack Obama schreef met 'Een beloofd land' het boek waar de term 'lijvig' voor bedacht lijkt. In het Nederlands is het 928 pagina's dik - en dat is slechts deel één van het tweeluik waar de voormalige president van de VS aan werkt. Alsof hij het contrast met zijn opvolger, die nooit leest, zo groot mogelijk heeft willen maken. Zware kost - maar tegelijk lichtvoetig. Obama is een begaafd schrijver, met een neus voor levendige, geestige details.