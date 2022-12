Plunderingen in VS door gesloten supermarkten na historische sneeuwstorm: “Pakken wat je pakken kan”

Na de “historische sneeuwstorm” in de Verenigde Staten zijn inwoners op zoek naar voedsel, medicijnen en andere essentiële goederen. Dat melden Amerikaanse media. Vooral in de stad Buffalo, dat in een “oorlogsgebied” is veranderd, raken mensen in paniek. Wegen zijn afgesloten, elektriciteit is uitgevallen en veel supermarkten blijven gesloten.

Zware sneeuwstormen veroorzaakten in het oosten van New York, met name rond de stad Buffalo, de afgelopen dagen veel problemen. Zeker 27 mensen in en rond de stad kwamen door de sneeuw en de kou om het leven. Tienduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten. De sneeuwstormen eisten volgens ‘NBC News’ in het hele land zeker 57 levens. De verwachting is dat dit dodental nog verder zal oplopen.

In Buffalo zijn de twee grootste supermarktketens sinds vrijdag gesloten. “Er zijn geen winkels open. Het is pakken wat je pakken kan”, zegt Scott McCandless, een lokale inwoner in een voorstad van Buffalo tegen ‘NBC News’. “Mijn kerstdiner bestond voornamelijk uit toast. In de ochtend werd ik echter bezorgd toen ik door mijn voorraad van brood en eieren raakte. Ook het aantal blikken begon te slinken.”

Toen zijn oprit sneeuwvrij was gemaakt, ging hij op zoek naar eten, maar in de wijde omgeving was alles dicht. “Ik gaf het op”, zei hij. Ook hotels melden dat ze door hun voedsel voorraad zijn geraakt.

Online hulp zoeken

In Facebook-groepen proberen wanhopige inwoners hulp te zoeken, zoals extra luiers, medicijnen en babyvoeding. “Weinig eten, we zitten vast in ons huis”, schreef iemand met vier kleine kinderen. “Ik begon een beetje in paniek te raken toen ik naar buiten keek en zag dat het nog meer sneeuwde.” Het is onduidelijk wanneer de grote supermarkten in Buffalo weer open gaan.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag toestemming gegeven voor federale hulp aan de staat New York. De verwachting is dat de temperatuur de komende dagen wel oploopt. Gouverneur Kathy Hochul van de staat New York noemde de storm die over Buffalo en omstreken trok “de meest verwoestende” in de geschiedenis van de stad.

Ook de komende dagen nog luchtvaartellende in de VS De luchtvaartellende in grote delen van de Verenigde Staten zal ook de komende dagen nog aanhouden. Dat zei de topman van Southwest Airlines maandagavond in een interview met ‘The Wall Street Journal’. Van alle luchtvaartmaatschappijen ondervindt de prijsvechter de grootste hinder. Southwest Airlines gaat ervan uit dat het in de komende dagen maar zowat een derde van zijn vluchten zal kunnen uitvoeren. CEO Bob Jordan noemde de massale afgelastingen “de grootste schaal die ik ooit heb gezien”. Maandag schrapte Southwest, dat zijn thuisbasis in Dallas (Texas) heeft, nog bijna 3.000 vluchten of 67 procent van zijn aanbod, goed voor bijna drie vierde van alle annulaties in de VS, terwijl de meeste andere vluchten vertragingen opliepen. Dat leidde zelfs tot kritiek van het Amerikaanse ministerie van Transport, dat het over een “onaanvaardbare” hoeveelheid geannuleerde vluchten heeft en dat de dienstverlening van Southwest onder de loep zal nemen. Ter vergelijking: Delta Air Lines schrapte maandag slechts 8 procent van zijn vluchten.

