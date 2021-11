130 gevallen in Europa

“Sinds begin augustus zijn 130 gevallen of uitbraken van vogelgriep vastgesteld bij in het wild levende dieren of in kwekerijen in Europa, met name langs de Noordzee en de Baltische zee, waaronder drie uitbraken op Duitse boerderijen”, meldt het ministerie van Landbouw. “Tegelijkertijd werden in Nederland alle professionele bedrijven gesloten nadat een uitbraak in een legkippenbedrijf was ontdekt. In Italië zijn sinds 19 oktober zes uitbraken geconstateerd in vlees-kalkoenbedrijven in de regio Verona.”