Plots heel wat activiteit op het front: Oekraïense troepen verhogen druk op verschillende locaties tegelijk

KIJK. Oekraïners tonen genade en droppen vredesbood­schap in plaats van bom op Rus die smeekt voor zijn leven

Te midden van alle gruwel en vijandigheid aan het Oekraïense front is er af en toe nog ruimte voor menselijkheid. In de Oost-Oekraïense stad Bachmoet heeft een drone zo’n zeldzaam voorval kunnen vastleggen. Op de beelden is te zien hoe een Russische soldaat Oekraïense militairen met gebaren smeekt om hem niet te bombarderen. De Oekraïners tonen hun goed hart en droppen geen bom, maar wel een vredesboodschap op de Rus.