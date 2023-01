Plots ging de geldkraan dicht: ex-Playboy-model minstens tien jaar de cel in voor aandeel in moord op kinderpsychiater (71)

Een voormalig Playboy-model is veroordeeld tot minstens tien jaar cel voor haar rol in de moord op kinderpsychiater Thomas Burchard (71). De straf voor Kelsey Turner kan ook nog oplopen tot 25 jaar. De zeventiger fungeerde gedurende ruim een jaar als haar financiële weldoener. Zijn plotse beslissing om de geldkraan dicht te draaien, zou hem echter het leven gekost hebben. Turner moest een traantje wegpinken toen het vonnis voorgelezen werd.

Volgens de speurders hadden Burchard en Turner een duidelijke overeenkomst afgesloten. In ruil voor de nodige dates legde hij maandelijks 3.000 euro op tafel voor de huur van haar appartement in Las Vegas. Maar daar bleef het niet bij: in totaal zou Burchard zijn veel jongere ‘vriendin’ voor meer dan 278.000 euro gesponsord hebben.

In maart 2019 reisde de kinderpsychiater van zijn thuisbasis Salinas (Californië) naar Las Vegas om duidelijk te maken dat hij hun financiële deal wilde beëindigen. De ontmoeting liep echter zwaar uit de hand: haar toenmalige vriend Jon Logan Kennison sloeg Burchard dood met een baseballbat. Samen dumpten ze zijn zwaar toegetakelde lichaam in de koffer van haar Mercedes, die achtergelaten werd in de woestijn.

Volledig scherm Kelsey Turner wordt de rechtszaal binnengeleid. © AP

Bloed in huis opgekuist

De politie had slechts twee weken nodig om bij Turner uit te komen. Kennison liep een maand later tegen de lamp. Hij probeerde in eerste instantie de schuld in de schoenen van huisgenote Diana Pena te schuiven. Onderzoek wees echter uit dat zij enkel het bloed in huis opgekuist had en het koppel geholpen had bij hun vlucht.

Vorig jaar ging Kennison dan toch door de knieën. Een rechter veroordeelde hem prompt tot een celstraf van 18 tot 45 jaar.

Turner koos nu voor een zogenaamde ‘Alford plea’. Dat is een regeling waarbij ze haar onschuld staande houdt, maar tegelijkertijd erkent dat er voldoende bezwarende feiten zijn voor een veroordeling. Het verdict valt daardoor iets minder zwaar uit. Zij verdwijnt voor minstens tien jaar achter tralies.

Volledig scherm VLNR: Jon Logan Kennison, Diana Nicole Pena en Kelsey Turner. © AP

“Even duivels als Charles Manson”

Judy Earp was zeventien jaar lang de levenspartner van Burchard. Zij getuigde dat haar man wel vaker zijn portefeuille bovenhaalde om vrouwen uit de nood te helpen. “Het volstond om een triestig verhaal te hebben, maar sommigen maakten daar natuurlijk misbruik van.”

Turner beschuldigde Burchard ook onterecht van partnergeweld en bezit van kinderporno. “Zij is een dwangmatige leugenaar en even duivels als (seriemoordenaar; nvdr) Charles Manson”, aldus Earp. “Ze heeft me via sms zelfs met de dood bedreigd. Ik wist niet dat zoveel kwaad in deze wereld bestond. De kans is groot dat ze maar een deel van haar straf zal moeten uitzitten. Moet ik dan de rest van mijn leven bang over mijn schouder blijven kijken?”