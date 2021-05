Plein voor Notre Dame niet meer toegankelijk voor publiek door loodvervuiling

“Amazon voert gesprekken over overname filmstudio MGM”

8:12 Technologieconcern Amazon voert gesprekken om filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) over te nemen. Dat melden vakmedia The Information en Variety op basis van ingewijden. Voor het webwinkelconcern met de eigen videostreamingdienst Prime Video zou het een grote stap in de entertainmentsector zijn.