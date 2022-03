Plein in Lviv vol buggy’s voor kinderen die omkwamen tijdens oorlog

800 naakte ontslagen bij P&O Ferries: “Eén van de meest beschamen­de acties in Britse maritieme geschiede­nis”

In Groot-Brittannië heerst grote opschudding over de beslissing van het bedrijf P&O Ferries om 800 werkkrachten op staande voet te ontslaan. De werknemers vernamen het nieuws via een filmpje op Zoom. De vakbond reageert furieus, ook vandaag worden acties verwacht in de havens van Dover, Liverpool en Hull.

14:16