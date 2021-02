Plannen voor tunnel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Premier Boris Johnson zou een grote voorstander zijn van het project dat de rijtijd van Londen naar de Noord-Ierse hoofdstad Belfast tot vier uur zou reduceren. Bovendien brengt de verbinding Noord-Ierland nauwer tot de rest van het land, wat gezien de brexit een wezenlijk punt is voor de conservatieve regeringsleider. Terwijl Noord-Ierland ingevolge een gecompliceerde regeling sinds de brexit verder tot de Europese douane-unie behoort, is tussen de regio en de rest van het land in de Ierse Zee een tolgrens ontstaan, die voor leveringsproblemen zorgt. De ergernis over Johnson in de provincie is daarom geweldig groot.