Plannen voor langere kerstvakantie (en korter zomerverlof) in Duitsland

Ongeboren kindje uit buik van acht maanden zwangere mama gesneden

8:07 In een woning in Texas is vrijdagochtend het lichaam van een 22-jarige zwangere vrouw gevonden. Haar ongeboren kindje is uit haar buik gesneden. De vermoedelijke daderes dook enige tijd later met de baby op in een ziekenhuis. Het kindje overleed.