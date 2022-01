"Plan B is vechten, dat weten jullie allemaal": Amerikaanse lerares geeft leerlingen hockeypucks tegen schoolschutters

De lerares legt uit hoe plan A is om te vluchten door het raam. “Maar natuurlijk is plan B de deur barricaderen en vechten, dat weten jullie allemaal.” Ze geeft daarom alle kinderen een hockeypuck om naar een schutter te gooien. “Natuurlijk is het maar een afschrikmiddel, maar zo voelen we ons toch een beetje beter.”

De video, en het stukje “dat weten jullie allemaal” in het bijzonder, lokt een berg reacties uit over de wapenwetgeving in de Verenigde Staten. “We moeten vechten voor een werkelijkheid waarin we die hockeypucks niet nodig hebben”, reageert March for Our Lives, een beweging van studenten die ijvert voor strengere wapenwetten. “Dank je voor je inzet om je leerlingen veilig te houden.”