Piraten laten ontvoerde bemanning van schip van Nederlandse reder vrij

Chiara de Poli, directeur van De Poli Tankers, zegt opgelucht en opgetogen te zijn dat de bemanningsleden veilig zijn en kunnen terugkeren naar hun families in Oost-Europa en de Filipijnen. "De afgelopen weken waren voor iedereen een buitengewoon moeilijke periode, in het bijzonder voor onze 15 zeevarenden en hun gezinnen. We bewonderen onze bemanningsleden voor hun moed in deze periode en bedanken hun families voor hun geduld en veerkracht in een tijd van grote onzekerheid." De bemanningsleden hebben volgens een woordvoerder van de rederij inmiddels contact met hun families gehad.