Piraten kidnappen vijftien bemanningsleden voor kust van Benin

LIVE. Van Gucht: “Aantal besmettin­gen stijgt sterkst bij kinderen” - WHO: “Geen enkele reden om AstraZene­ca-vac­cin niet te gebruiken”

12:49 De Belgische coronacijfers blijven op een hoog plateau, biostatisticus Geert Molenberghs noemt het intussen “eerder een vals plat”. Het gemiddeld aantal besmettingen is opnieuw licht gestegen naar het hoogste niveau van dit jaar. Intussen komt de vaccinatiecampagne steeds meer op gang, nu ook de thuiswonende 85-plussers bijna aan de beurt zijn. Het AstraZenecavaccin blijft echter voor onrust zorgen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.