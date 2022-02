Piloten vergelijken toestand Oekraïne met aanloop naar MH17-ramp

Openbaar ministerie in Nederland eist levenslang tegen vier verdachten in MH17-pro­ces

Tegen de vier mannen die verdacht worden van het neerhalen van vlucht MH17 is vandaag in het justitieel complex bij Schiphol een levenslange gevangenisstraf geëist. De drie Russen en een Oekraïner zijn volgens het openbaar ministerie in Nederland betrokken bij de vliegramp op 17 juli 2014. Alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.

