Piloot ziet persoon met jetpack op 1,5 kilometer hoogte: FBI doet onderzoek

Wetenschap­pers creëren twaalf embryo's om noordelij­ke witte neushoorn te redden

30 juli Wetenschappers hebben twaalf embryo’s van de noordelijke witte neushoorn gecreëerd in een poging de ondersoort van de uitsterving te redden. Sinds in 2018 het laatste mannetje overleed, blijven er nog slechts twee vrouwelijke dieren — Najin en haar dochter Fatu — over op aarde. Beide verblijven in het Keniaanse reservaat van Ol Pejeta.