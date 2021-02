Piloot verongelukt door crash vliegtuigje in Groningen

Steeds minder enthousias­me bij Republikei­nen voor tweede termijn van Trump

10:56 Hoewel de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat de voormalige president Donald Trump naar alle waarschijnlijkheid zullen vrijspreken in zijn tweede impeachmentproces, zijn ze echter steeds minder enthousiast over het idee dat hij in 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap zou doen.