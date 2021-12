Piloot van privéjet Jeffrey Epstein getuigt op proces tegen Ghislaine Maxwell: “Trump, Clinton en prins Andrew vlogen mee met zijn ‘seksvliegtuig’”

Groei wereldeco­no­mie iets zwakker dan verwacht

De mondiale economie groeit dit jaar iets minder hard dan eerder verwacht, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuwe prognose. De denktank gaat nu uit van een groei van 5,6 procent, terwijl dat eerder nog 5,7 procent was. Bovendien is de groei steeds onevenwichtiger, mede door het verschil in het tempo van de vaccinatie tegen Covid-19.

