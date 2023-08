Piloot strompelt onwel naar toilet tijdens vlucht van Miami naar Santiago en sterft aan boord

Volgens de Duitse krant ‘Bild’ zouden enkele passagiers nogal gepikeerd hebben gereageerd na de ongeplande landing in de Tocumen International Airport in Panama City. Er was vooral onbegrip over de manier waarop zij na het drama werden opgevangen. Eén passagier schreef op X, het voormalige Twitter: “De passagiers van vlucht LA505 van Miami naar Santiago zijn gewoon afgezet in Panama. Er zijn hier geen medewerkers van Latam, er is geen info. Blijkbaar is de piloot dood. Wij zijn hier afgezet in het midden van de nacht zonder informatie.” Uiteindelijk werden de getroffen passagiers met een andere vlucht naar de Chileense hoofdstad overgebracht.