Piloot rebelleert tegen Poetin via intercom: “Ik vind de oorlog tegen Oekraïne een misdaad”

“Het Westen moet beseffen dat Rusland een vijand is en daarnaar handelen”, zegt de eerste Buitenland­mi­nis­ter die Rusland had na de Sov­jet-Unie

Nee, de NAVO heeft geen oorlog uitgelokt door Oostbloklanden in te lijven na de val van de Sovjet-Unie. Het Westen was toen beter nog verder gegaan. Die woorden komen niet van één of andere westerse havik, maar van Andrej Kozyrev, die Buitenlandminister in Moskou was toen de NAVO-uitbreiding begon. De Rus heeft daarnaast nog enkele andere markante opvattingen over zijn vaderland: “Wat Poetin heeft opgebouwd, lijkt méér op een totalitaire staat dan een Latijns-Amerikaanse dictatuur.”

10 maart