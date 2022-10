Piloot overleeft zware crash bij Russisch flatgebouw: video toont hoe hij met parachute naast rampplek ligt

Hallucinan­te beelden tonen kolkende Igu­açu-waterval­len door zware regenval in Brazilië

De Iguaçu-watervallen, tussen Brazilië en Argentinië, zijn sterker dan normaal. De watervallen voeren zo’n 14,5 miljoen liter water per seconde af. Dat is veel, als je weet dat dat gebruikelijk 1,5 miljoen liter is. Het vele water komt er door extreme weersomstandigheden. In de staat Paraná in het zuiden van Brazilië kregen ze te maken met zware regenval.

8:27