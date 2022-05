Piloot ontslagen nadat hij boven Frankrijk in slaap gevallen zou zijn

De boordcommandant van een langeafstandsvlucht tussen New York en Rome is door zijn werkgever ontslagen omdat hij boven Frankrijk in slaap zou zijn gevallen en hierdoor onbereikbaar was. De man beweert echter dat er met hemzelf niets aan de hand was. De feiten dateren van 1 mei.