Piloot omgekomen bij zweefvliegtuigcrash in Nederland

Grote verontwaar­di­ging in Arabische wereld na twee moorden op jonge vrouwen door afgewezen mannen

Er is in de Arabische wereld grote verontwaardiging ontstaan na twee moorden op jonge vrouwen in Egypte en Jordanië. Nayera Ashraf (21) en Iman Rashid (22) werden allebei omgebracht door een man van wie ze een huwelijksaanzoek hadden afgewezen. Een hoogleraar islamitisch recht uit Egypte gooide nog wat olie op het vuur door te beweren dat het allemaal niet gebeurd was als Ashraf een hoofddoek had gedragen.

28 juni