Piloot lichtgewond nadat vliegtuigje op hangar crasht

LIVE. “Biden en Zelensky ontmoeten elkaar morgen in Vilnius”, Oekraïense president verwacht “duidelijk signaal” over toetreding tot NAVO

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aan de vooravond van de NAVO-top, die vandaag in Vilnius begint, zijn eis naar duidelijkheid over een lidmaatschap van zijn land herhaald. Volgens ‘CNN’ zullen Zelensky en de Amerikaanse president Biden elkaar morgen één-op-eén ontmoeten in Vilnius. De NAVO-landen zijn het intussen eens geworden over een nieuw verdedigingsplan tegen Rusland. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.