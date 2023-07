Piloot gearresteerd na zesvoudige overschrijding van alcohollimiet

Geen tientallen, maar honderden moeilijk te blussen elektri­sche auto’s aan boord van brandend schip

Het brandende vrachtschip voor de kust van de Nederlandse Waddeneilanden heeft geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord. Dat meldt de Japanse rederij K Line. Dat is een belangrijk verschil, want het is bijzonder moeilijk om brandende accu's van elektrische voertuigen te doven.