Pil blijkt placebo, tientallen vrouwen in Chili ongewenst zwanger: “Hoe moet ik alle rekeningen nu blijven betalen?”

In Chili zijn tientallen vrouwen na een pijnlijke vergissing ongewenst zwanger geworden. De pil die ze slikten, bleek een placebo te zijn. Het laboratorium dat Anulette produceerde, had per ongeluk die valse exemplaren in omloop gebracht. Ook de overheid speelde echter een bedenkelijke rol, weet tijdschrift VICE. Abortus is in het land verboden, de dames hadden dus geen enkele uitweg meer.

Melanie Riffo (20) kwam in september tot de vaststelling dat ze zwanger was. De jonge studente uit Chillán schrok zich een bult. Net zij, die altijd stipt haar pil slikte en zelfs nog extra voorzorgsmaatregelen nam.

“Het was nooit mijn bedoeling om op zo’n jonge leeftijd moeder te worden. Ik wilde naar school blijven gaan, een dure onderneming in dit land. Hoe moet ik alle rekeningen nu blijven betalen?”

Geen excuses

Riffo had de anticonceptie gekocht in een ziekenhuis die uitgebaat wordt door de overheid. Drie maanden later kwam de flater aan het licht en werden de pillen teruggeroepen. Het foute lotnummer stond op de strip die zij nog in haar bezit had. Minstens 111 andere vrouwen zitten in hetzelfde schuitje.

Silesia, het laboratorium in kwestie, weigert zelfs nog maar excuses aan te bieden. “We hebben de fout vastgesteld bij twaalf producten die teruggestuurd werden. Of alles al gecontroleerd is? Nee, nog niet. De overheid had trouwens ook nog een kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren in plaats van alles zomaar door te sluizen naar haar ziekenhuizen.”

Kwalijke reputatie

In Chili bestaat een dubbel systeem. Enerzijds is er de publieke sector, met ziekenhuizen en dokterspraktijken die uitgebaat worden door de overheid. Daartegenover staat de private sector, die kan teren op een veel minder kwalijke reputatie.

“In mijn ogen is zowel het laboratorium als de overheid in de fout gegaan”, stelt Anita Peña Saavedra. Zij staat aan het hoofd van Corporacion Miles, een consultatiebureau dat wettelijke actie onderneemt in naam van alle getroffen vrouwen. Geschat wordt dat bijna 267.000 doosjes met placebopillen in omloop gekomen zijn. 26 overheidsziekenhuizen zouden ze verdeeld hebben, de kans is dus groot dat er nog veel meer slachtoffers zijn.

Abortus verboden

Abortus dan maar? Nee dus. Die behandeling is in Chili enkel toegestaan na een verkrachting, als het leven van de moeder in gevaar is of als de foetus niet kan overleven buiten de baarmoeder. “Dit voorbeeld bewijst dat drie uitzonderingen niet genoeg zijn”, stelt mensenrechtenadvocate Paula Avila. “Abortus zou wettelijk en gratis moeten zijn. Nu hebben deze vrouwen geen andere keuze dan het illegale circuit op te gaan. Zo zetten ze hun eigen leven op het spel. Dit is een schending van een basisrecht.”

“Paniekaanvallen”

Riffo geeft toe dat ze even aan die ‘oplossing’ gedacht heeft. “Ik wilde die baby echt niet, maar uiteindelijk durfde ik het risico niet te nemen. Ik zie wel wat er nu verder gebeurt. De aanvallen van paniek en depressie neem ik er met tegenzin bij.”

Het meisje heeft nu nog ruim twee maanden te gaan voor de bevalling. “Ik heb dingen moeten opgeven voor iets dat ik eigenlijk niet wil, maar ik heb nu geen keuze meer. Jammer dat ik nooit de vreugde gekend heb die andere zwangere dames normaal wel ervaren.”

“Geen begrip”

VICE vond nog meer lotgenoten van Riffo. Zo is er Barbara Vasquéz (20), die een baby in maart verwacht. “Ik heb per toeval via een bericht op WhatsApp gezien dat er een probleem was met die lading pillen. Van mijn ziekenhuis heb ik niets gehoord. Ik probeerde via internet meer info te vinden, maar op de site van Volksgezondheid ging het alleen maar over corona.”

Het meisje woont nog bij haar zus en moeder, van de vader hoeft ze geen hulp te verwachten. “Ik zal proberen mijn studies toch verder te zetten. Mijn dorpsgenoten lijken echter geen begrip te hebben voor mijn situatie, ze vinden dat het mijn fout is.”

“Net nu, tijdens een pandemie?”

Yasna (31), een lerares geschiedenis uit Valdivia, heeft zich kunnen verzoenen met haar zwangerschap. In eerste instantie reageerde ze echter wel furieus. “Net nu, in het midden van een pandemie? Het was chaos in mijn hoofd. Ook ik heb aan illegale abortus gedacht. Een gepaste oplossing bestaat natuurlijk niet voor deze situatie. Misschien kan een financiële vergoeding nog iets goedmaken, maar een zoon of dochter is voor de rest van je leven.”

“Hopelijk wordt onze mond niet gesnoerd”

Marlisett Rain (37) is vorige maand al bevallen. “Een extra kind stond zeker niet op de planning. Mijn man en ik waren zelfs een tijdje uit elkaar gegaan. In het begin voelde het als een verplichting. Ik voelde me er niet klaar voor en stond ook financieel niet in een goede positie. Uiteindelijk moest ik mijn lot echter wel aanvaarden.”

Soledad Castillo, een 35-jarige maatschappelijk werkster, kreeg van haar verpleegster te horen dat ze de pillen beter zou weggooien. De waarschuwing kwam echter te laat, baby nummer twee is onderweg. “Hopelijk wordt onze mond niet gesnoerd door de regering. We hebben steun nodig”, klinkt het.