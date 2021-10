Pijl-en-boogmoorden Noorwegen: “Mentale gezondheid dader wordt nu onderzocht”

“Hij werd donderdagavond overgedragen aan medische experts voor een evaluatie van zijn gezondheidstoestand”, zegt Mathiassen. Zijn gedrag wordt geobserveerd en beoordeeld door twee experts. Ze moeten duidelijkheid krijgen of hij toerekeningsvatbaar was op het moment van de aanval. Als de conclusie is dat hij niet toerekeningsvatbaar is zal Bråthen waarschijnlijk worden opgenomen in een kliniek.

Gevangenis of instelling

Bråthen verschijnt vandaag ook voor de rechtbank. Hier zal de rechter bepalen of hij langer in voorarrest moet blijven. De aanklagers willen dat hij nog zeker vier weken in hechtenis blijft, waarvan de eerste twee in isolatie. Als dat verzoek wordt ingewilligd, wordt hij volgens de aanklager niet in de gevangenis vastgehouden maar in een psychiatrische instelling. Of Braathen zijn volledige straf in een gevangenis of in een gesloten medische instelling zal doorbrengen is nog niet duidelijk.