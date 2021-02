Piepklein Frans dorpje verzet zich tegen plannen van Elon Musk

Meulebeke Nooit eerder zoveel UFO-meldingen in ons land, en daar zit Elon Musk ook voor iets tussen

4 januari Het Belgisch UFO Meldpunt kreeg vorig jaar 446 meldingen binnen van mensen die iets vreemds aan de hemel hadden gespot. Dat is een stijging van 64 procent in vergelijking met 2019. Vooral in maart en april, toen ons land voor het eerst in lockdown ging, was er een piek in het aantal meldingen. Maar ook de Starlink-satellieten van Elon Musk zitten er voor iets tussen.