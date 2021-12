Piek omikrongolf in Zuid-Afrika achter de rug, maar geen golf in ziekenhuizen en weinig oversterfte. Plaatselijke arts geeft meer uitleg in HLN LIVE

De vijfde golf is begonnen, met dank aan omikron: “De klim zal steil, maar hopelijk ook kort zijn”

Met stijgingen van meer dan 40 procent is de lang voorspelde vijfde besmettingsgolf nu echt begonnen. Net als in het buitenland start omikron zijn opmars in de hoofdstad en bij de twintigers. Nieuwe records in de besmettingen is de verwachting, een beperkte impact op de ziekenhuizen de hoop.

30 december