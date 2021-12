Piek coronagolf Zuid-Afrika achter de rug, weinig oversterfte

Elon Musk betwist kritiek op zijn Star­link-net­werk: “Genoeg ruimte in de ruimte”

Elon Musk spreekt geïrriteerd de kritiek tegen op zijn Starlink-satellietenproject, dat ‘te veel ruimte in de ruimte’ in beslag zou nemen. In de Britse zakenkrant Financial Times wijst Musk ook beweringen van de hand dat de satellieten concurrentie in de ruimte zouden verdringen. Volgens de miljardair is de ruimte “extreem gigantisch” en is er ruimte voor tientallen miljarden satellieten.

30 december