Philips zet nog eens 225 miljoen euro opzij voor problemen met slaapapneuapparaten

Baby doodgebe­ten door gezinshond in Engeland: “Hij dacht dat het speeltje was”

Een pasgeboren baby is verscheurd door de hond van het gezin, terwijl de mama in de zetel lag te slapen en de papa buiten een sigaret rookte. Baby Reuben McNulty uit het Engelse Petersborough was amper 14 dagen oud, toen een staffordshire-bulterriër hem tot 23 keer in het hoofd beet.

7:36