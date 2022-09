Philips roept mensen met medisch implantaat op om slaapapneumasker met magneetsluiting niet meer te gebruiken

Franse skistati­ons in de problemen door dure energie: “De vraag rijst of we kunnen openen”

Verschillende Franse skistations komen in de problemen vanwege de hoge energieprijzen. “De situatie is catastrofaal”, zegt Frédéric Géromin, voorzitter van de skigebieden in het departement Isère. “De vraag rijst of we wel kunnen openen.”

13:45