Philips betaalt bijna 450 miljoen euro in VS vanwege defecte slaapapneu-apparaten

Zware regenval leidt onder meer tot dambreuk in Grieken­land: mensen en honden zitten vast op hun dak, vierde dodelijk slachtof­fer geborgen

In Griekenland is de afgelopen dagen een recordhoeveelheid regen gevallen, met zware overstromingen tot gevolg. De immense regenval leidt tot hartverscheurende taferelen in onder meer de Griekse gemeente Palamas. Door een dambreuk werden daar straten overspoeld, mensen en honden zitten vast op hun dak. Burgemeester George Sakellariou riep al de hulp in van het leger. “Inwoners dreigen te verdrinken in hun huis”, klinkt het. Intussen is het aantal doden na de zware overstromingen gestegen tot vier.