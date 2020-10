Philadelphia roept hulp Nationale Garde in om rust te herstellen na rellen om doodgeschoten zwarte verdachte

Het slachtoffer, Walter Wallace (27), was gewapend met een mes en negeerde een bevel van de politie om het mes te laten vallen. Hoewel de demonstraties na de dood van Wallace maandag vreedzaam begonnen, werden ze naderhand gewelddadiger. Volgens de autoriteiten is er aanzienlijke schade toegebracht aan een aantal bedrijven en zijn 91 personen aangehouden.

"Voor vandaag en vanavond anticiperen we op de kans op verdere ordeverstoringen en daarom nemen we extra stappen om de orde te waarborgen", zei Danielle Outlaw, de politiechef van Philadelphia. Een medewerker van burgemeester Jim Kenney liet daarna weten dat Kenney de Nationale Garde heeft gevraagd zo nodig te helpen de rust te herstellen. "Vandalisme en plunderingen zijn geen acceptabele vorm van het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting", aldus Kenney.

Videobeelden

In een video van het schietincident dat tot de onregeldheden leidde, is te zien hoe Wallace met een mes twee agenten benadert, die hun vuurwapens trekken nadat zij hem hebben gewaarschuwd. Wallace leed aan een bipolaire stoornis, hetgeen volgens de advocaat van de familie bij hen bekend was. Nadat de agenten hun pistolen hebben getrokken deinsden ze achteruit. Even later in de video klinken er schoten en zakt Wallace ineen.