Pfizer wil tegen september definitieve goedkeuring voor coronavaccin in de VS

Het FDA had vorige week in een persbericht gemeld dat de toelating van het coronavaccin een van de hoogste prioriteiten is van het agentschap en dat het zijn beslissing lang voor het aflopen van de deadline zal nemen. Een volledige goedkeuring van het vaccin zou het vertrouwen erin kunnen verhogen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat meer Amerikanen zich laten vaccineren. Door de deltavariant stijgt het aantal nieuwe besmettingen opnieuw sterk en heel wat Amerikanen zijn nog niet ingeënt. Vandaag kreeg 58 procent van de Amerikanen en 70 procent van de volwassenen al minstens één prik.

Ook het Moderna-vaccin, eveneens toegediend in de VS na een noodgoedkeuring, heeft een aanvraag ingediend voor een definitieve goedkeuring. Pfizer was echter eerst met die aanvraag. Johnson & Johnson heeft nog geen aanvraag ingediend, besluit The New York Times.