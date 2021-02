Pfizer wil productieproces coronavaccin van 110 naar 60 dagen brengen

Farmagigant Pfizer is van plan de productie van zijn coronavaccin op te drijven en tegelijkertijd efficiënter te maken. Het is de bedoeling om de tijd om het vaccin klaar te maken voor levering van 110 naar gemiddeld 60 dagen te herleiden. Dat laat het bedrijf zelf weten. Het oorspronkelijke doel om dit jaar wereldwijd 1,3 miljard doses te produceren was in januari al opgeschroefd naar 2 miljard.

Chaz Calitri, die de hoofdfabriek van het bedrijf in Kalamazoo in Michigan runt, heeft het in USA Today over ‘Project Light Speed’. “En daar is een reden voor”, zegt hij. “Alleen al in de laatste maand hebben we de productie verdubbeld”, aldus Calitri, die het over de toestand in de VS heeft.

Pfizer was, met de Duitse partner BioNTech, de eerste farmaproducent die in in het Verenigd Koninkrijk, in Israël, in de Verenigde Staten en in Europa goedkeuring kreeg voor zijn coronavaccin. Maar Pfizer kampte al snel met productie- en dus ook leveringsproblemen. Die lijken nu van de baan.

Volledig scherm De vestiging in Puurs, een belangrijke site voor de productie van het vaccin van Pfizer/BioNTech. © BELGA

In niet-Covid-19-tijden zou het jaren duren om het productieproces van een vaccin op alle vlakken te verbeteren. Maar dat is door de hoogdringendheid om de wereld te beschermen tegen de coronapandemie nu anders. “We gingen meteen in commerciële productie”, aldus Calitri. Dat betekent niet dat ze bij Pfizer vanaf dan hebben stilgezeten. “We hebben al heel wat echt handige verbeteringen aangebracht”, legt Calitri uit. Zo duurt het straks nog maar negen à tien dagen om het DNA aan te maken waarmee de ontwikkeling van het vaccin begint, terwijl dat in het begin zestien dagen was. De drie fabrieken in de VS waar het vaccin gemaakt wordt, krijgen ook allemaal extra productielijnen.

Ook in Europa wordt het coronavaccin van Pfizer/BioNTech geproduceerd, meer bepaald in de Belgische vestiging in Puurs. De productiesite in Puurs is een van Pfizers grootste voor zogenaamde ‘sterile injectables’. De productie werd er eerder al opgeschaald, waardoor er eerst even vertragingen waren, met ook de bekende leveringsproblemen als gevolg. Die zijn opgelost. Niet alleen kwam de productievestiging van BioNTech in het Duitse Marburg er als extra productiesite bij, Pfizer breidde ook zijn Europese netwerk verder uit van drie naar dertien partners, onder wie concurrenten Sanofi en Novartis.