Pfizer wil coronavaccin ook toedienen aan 12- tot 15-jarigen

Nederland-Bel­gië: 458 - 0. Noorderbu­ren moéten uit hun kot komen van overheid voor testevents, wij blijven achter

11:51 Nog deze maand april zullen in Nederland 458 evenementen voor in totaal 218.474 bezoekers worden georganiseerd. Zo wil de Nederlandse overheid experimenteren met toegangstesten voor attractieparken, cultuurvoorstellingen en voetbalmatchen. Een schril contrast met ons land, waar welgeteld 0 testevents gepland staan. Maar wat niet is, kan misschien nog komen: “De matchen van de Rode Duivels op het EK Voetbal lijkt ons een ideale gelegenheid hiervoor, met grote schermen op pleinen.”