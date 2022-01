Pfizer en BioNTech starten klinische studie naar omikronvaccin

Is corona straks echt niet meer dan seizoens­griep­je? “Covid komt terug na zomer, pandemie hopelijk niet”

“Europa is op weg naar een soort pandemisch eindspel.” Was getekend: Hans Kluge, regionaal directeur Europa voor de Wereldgezondheidsorganisatie. “We zijn op weg naar iets dat in de buurt komt van wat we kennen: de griep.” Was getekend Marc Van Ranst, viroloog aan de KU Leuven. In hoeverre valt omikron nu echt te vergelijken met de seizoensgriep? We leggen — voor zover mogelijk — de cijfers naast elkaar.

5:16