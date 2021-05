Pfizer doneert voor 70 miljoen dollar aan medicijnen aan India

Farmabedrijf Pfizer doneert voor 70 miljoen dollar (ongeveer 58 miljoen euro) aan medicijnen aan India, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. Ook heeft het bedrijf gesprekken opgestart met de Indiase overheid om zijn vaccin sneller te laten goedkeuren in het land.

“We zijn diep bezorgd over de kritieke coronasituatie in India, en onze gedachten zijn bij jullie, jullie geliefden en alle mensen in India”, schreef Pfizer-CEO Albert Bourla in een brief naar zijn Indiase werknemers die hij deelde op LinkedIn. “We zijn vastbesloten om een partner te zijn in de Indiase strijd tegen de ziekte en werken snel om de grootste humanitaire hulpactie uit de geschiedenis van ons bedrijf te mobiliseren.”

Nog in de brief zegt Bourla dat de distributiecentra in Europa, de Verenigde Staten en Azië aan het werk zijn om de medicijnen op te sturen die deel uitmaken van de strijd tegen het coronavirus in India. Het gaat onder meer over “steroïden om infecties te verminderen, bloedverdunners om bloedklonters te vermijden en antibiotica die secundaire bacteriële infecties behandelen”.

Pfizer doneert de medicatie om er mee voor te zorgen dat elke coronapatiënt in elk publiek ziekenhuis gratis de nodige medicatie krijgt, aldus de CEO. “De medicatie te waarde van meer dan 70 miljoen dollar zal meteen beschikbaar gemaakt worden en we gaan nauw samenwerken met de overheid en ngo’s om ze daar te krijgen waar ze het meeste nodig zijn.”

Coronavaccin

Bourla betreurt ook dat het Pfizer-vaccin nog niet beschikbaar is in India, “hoewel onze aanvraag al maanden geleden werd ingediend”. “We bespreken momenteel met de Indiase overheid een snelle weg tot de goedkeuring om ons Pfizer-BioNTech-vaccin beschikbaar te maken in het land.”

India heeft te kampen met een verwoestende tweede golf van de coronapandemie. Al tien dagen aan een stuk sterven meer dan 300.000 mensen aan de gevolgen van het virus. Het land beschikt niet over voldoende zuurstof om alle patiënten te helpen en de crematoria zijn overvol. Bovendien komt de vaccinatiecampagne traag op gang. Slechts twee procent van het 1,4 land met miljard inwoners is al volledig gevaccineerd, 10 procent kreeg al minstens één prik.