Peuter Xavier (4) valt in zwembad en blijft minutenlang onder, tot buurman Tom hem ziet

3 minuten en 22 seconden. Zo lang bleef de vierjarige Xavier onder water nadat hij per ongeluk in het zwembad belandde. Op 18 mei ontsnapt de peuter even aan de aandacht van zijn mama in het Amerikaanse Lawrence (Kansas). Wanneer een van de buurkinderen het jongetje ziet drijven, slaat die onmiddellijk alarm. Buurman Tom springt in het zwembad en begint het kindje minutenlang te reanimeren - tot die eindelijk water ophoest. Ondertussen stelt Xavier het goed. Een bewakingscamera kon alles vastleggen.